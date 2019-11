"Koszt budowy mostu pontonowego na dzień 7 listopada br. wyniósł ponad 138 tys. złotych" - podkreślił resort obrony odpowiadając na pytania PAP dot. kosztów jakie poniosło wojsko, które zbudowało most. Resort nie sprecyzował, co się składa na taki wydatek.

Pod koniec sierpnia doszło do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka". W efekcie awarii nieczystości były w całości zrzucane do Wisły. Wobec zagrożenia ekologicznego rząd podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, dzięki temu ścieki z lewobrzeżnej Warszawy są przepompowywane do oczyszczalny. Most pontonowy, na którym ułożono zastępczy rurociąg zbudowało wojsko. Pod koniec września system osiągnął 100 proc. sprawność.

Zastępczy rurociąg będzie funkcjonował do 15 listopada 2019 roku, gdyż - zgodnie z zapowiedziami - do tego czasu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie ma usunąć awarię uszkodzonych kolektorów pod dnem Wisły.

Dzięki awaryjnemu bypassowi zbudowanemu przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, zapewniony jest przesył ścieków do oczyszczalni. Każdy dzień działania rurociągów kosztuje Wody Polskie ok. 50 tys. zł. Zaprojektowanie i budowa dwóch ponad 1000-metrowych rurociągów, przy której pracowało 500 osób zamknęła się kwotą ok. 35 mln zł. netto. Jak wyjaśnił PAP rzecznik prasowy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) Sergiusz Kieruzel, w tej kwocie nie jest zawarta budowa mostu pontonowego przez żołnierzy.

Według informacji Wód Polskich, budowa tymczasowego rurociągu pozwoliła na przepompowanie niemal 8 milionów metrów sześc. ścieków do oczyszczalni "Czajka", które bez tego rozwiązania trafiłyby do Wisły, a następnie do Bałtyku. "Ta ilość ścieków odpowiada pojemności jeziora Resko Przymorskie nieopodal Kołobrzegu, o powierzchni ponad 500 ha, czy górskiego zbiornika retencyjnego Jezioro Brodzkie na rzece Kamiennej, o powierzchni ponad 200 ha" – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Wód. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk