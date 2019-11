"Pan Zbigniew Prokopowicz od 2016 do 2019 roku zajmował stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Pfleiderer Group SA. W latach 2008-2016 pełnił funkcję prezesa zarządu Polenergia SA. Od 2004 do 2008 roku zajmował stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Polenergia SA. W latach 2004-2007 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej firmy Opoczno SA. W latach 2005-2008 sprawował funkcję przewodniczącego rady nadzorczej DGS SA i prezesa zarządu tej spółki. Zarządzał przedsiębiorstwami z różnych gałęzi przemysłu, w tym motoryzacyjnego, papierniczego, opakowań oraz energetycznego. Przed dołączeniem do Polenergii SA był prezesem MondiPackaging (Anglo American Plc) w Polsce i Wielkiej Brytanii" - czytamy w komunikacie.



Grupa Pfleiderer to producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld euro w 2018 r.



(ISBnews)