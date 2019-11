Pepees miał 4,82 mln zł zysku netto, 6,07 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.



Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees odnotowało 4,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 6,07 mln zł wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,3 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 57,54 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 21,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 180,38 mln zł w porównaniu z 174,3 mln zł rok wcześniej.

"W okresie trzech kwartałów 2019 roku grupa kapitałowa Pepees osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 180.383 tys. zł w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku 174.296 tys. zł, co oznacza 3,5% wzrost. Spadek dynamiki kosztu własnego sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego o 7,5% przy wzroście dynamiki przychodów ze sprzedaży wpłynął na osiągnięcie zadawalającego wyniku brutto ze sprzedaży na poziomie 61.567 tys. zł, co oznacza wzrost o 34,2% w względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Koszty sprzedaży i marketingu w okresie trzech kwartałów 2019 roku uległy zmniejszeniu o 1,2% względem okresu porównawczego a koszty ogólnego zarządu - zwiększeniu o 10,1%. Saldo pozostałej działalności operacyjnej w okresie dziewięciu miesięcy 2019 roku zamknęło się na poziomie plus 98 tys. zł przy wyniku plus 212 tys. zł w okresie porównawczym. Z kolei wynik na działalności finansowej rozumiany jako saldo przychodów finansowych pomniejszone o koszty finansowe w okresie styczeń - wrzesień 2019 roku uległ pogorszeniu w stosunku do analogicznej pozycji okresu porównawczego. W konsekwencji powyższego zysk na poziomie brutto po trzech kwartałach 2019 roku wyniósł 27 993 tys. zł przy 14 590 tys. zł zysku brutto wypracowanego w okresie porównawczym a zysk netto w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku wyniósł 21 643 tys. zł przy 11.078 tys. zł zysku netto w analogicznym okresie 2018 roku, czyli nastąpił wzrost o 95,4%" - czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 17,71 mln zł wobec 9,32 mln zł zysku rok wcześniej.



Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych.



