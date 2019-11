Tydzień na rynku ropy naftowej rozpoczął się od spadków



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews/ Superfund TFI) - Chociaż końcówka minionego tygodnia na rynku ropy naftowej przyniosła dynamiczną zwyżkę cen, to już wczoraj nastroje inwestorów były zupełnie inne. Bieżący tydzień rozpoczął się na rynku ropy naftowej od spadków, które sprowadziły notowania ropy Brent z powrotem w pobliże 62 USD za baryłkę, a notowania ropy WTI poniżej poziomu 57 USD za baryłkę.

Zmienne nastroje inwestorów na rynku ropy naftowej mają swoją przyczynę w czynnikach politycznych. Jeszcze w piątek na globalnych rynkach finansowych pojawiło się sporo optymizmu wynikającego z zapowiedzi kompromisu Stanów Zjednoczonych i Chin w kwestiach handlowych. Jednak zapowiedzi rychłego porozumienia na razie nie przekształciły się w żadne szczegółowe informacje na temat potencjalnej daty jego podpisania. To naturalnie doprowadziło do równie szybkiego pogorszenia nastrojów oraz wątpliwości w to, że jakikolwiek kompromis może zostać osiągnięty. Oba kraje już od paru tygodni obrzucają się wymaganiami co do kształtu porozumienia, co prowadzi do braku istotnych postępów w tej sprawie.

W poprawie nastrojów nie pomagają także oczekiwania wzrostu zapasów paliw w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj ma się pojawić raport Amerykańskiego Departamentu Energii na temat zapasów, a na jutro zaplanowana jest publikacja Departamentu Energii USA.

Departament również wczoraj zaprezentował interesujący raport dotyczący prognoz produkcji ropy naftowej z łupków w USA. Według tej instytucji, w grudniu wydobycie ropy z łupków w tym kraju wzrośnie o 93 tysiące baryłek do poziomu 9,13 mln baryłek dziennie. Jeśli ten scenariusz się zrealizuje, to będzie to oznaczało kolejny rekord produkcji.

Rosnące wydobycie ropy naftowej ze skał łupkowych w USA jest jedną z najważniejszych fundamentalnych przyczyn utrzymywania się presji na niskie ceny ropy naftowej. Amerykański surowiec z powodzeniem rywalizuje z ropą naftową z innych rejonów świata, zmuszając inne kraje do coraz ostrzejszej konkurencji cenowej.

Paweł Grubiak - prezes zarządu, doradca inwestycyjny w Superfund TFI

(ISBnews/ Superfund TFI)