Asseco Poland liczy na min. 10 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Asseco Poland oczekuje skonsolidowanych przychodów w tym roku na poziomie co najmniej 10 mld zł, poinformował wiceprezes Marek Panek. Spółka podpisała niedawno porozumienie dotyczące ewentualnego wdrożenia rozwiązań informatycznych w Horum Banku, dodał wiceprezes.

"Ten rok pod względem przychodów ze sprzedaży zapowiada się rekordowy i oczekujemy, że zamkniemy go z 'dziesiątką' z przodu" - powiedział Panek podczas konferencji prasowej.

W I-III kw. 2019 r. skonsolidowane przychody Asseco wyniosły 7,73 mld zł, co oznacza wzrost o 16% r/r. W całym 2018 r. wyniosły one 9,33 mld zł.

Zdaniem Panka, ten oczekiwany wzrost widać m.in. po poziomie skonsolidowanego portfela zamówień na poziomie przychodów na 2019 r., który przekroczył 10 mld zł i jest wyższy o 14% w porównaniu do backloga przedstawianego w listopadzie 2018 r.

"Jeżeli chodzi o backlog liczony od połowy listopada na kolejne 12 miesięcy to widzimy wzrost w segmencie krajowym, czyli w Asseco Poland o 7%" - dodał wiceprezes Rafał Kozłowski.

Przedstawiciele spółki nie chcieli jednak ujawnić wartości backlogu w pozostałych segmentach.

"W sektorze publicznym udało nam się podpisać szereg umów długoterminowych w Polsce, które będziemy realizować w najbliższych kilku latach a są to m.in. umowy z NFZ, ZUS KRUS czy ARiMR. Do tego dochodzą projekty związane z cyfryzacją służby zdrowia" - dodał Panek.

Dodał, że w pozostałych segmentach takich, jak sektor przedsiębiorstw czy bankowości i finansów w mijających kwartałach udało się również pozyskać nowe duże kontrakty.

"W sektorze bankowość i finanse to udało nam się właśnie podpisać porozumienie dotyczące wdrożenia naszych rozwiązań w Horum Bank. Oczywiście, nie jest to jeszcze umowa, ale mamy nadzieję, że będziemy realizować ten projekt" - dodał Panek.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

