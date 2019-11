JSW chce wykonać o 10 km więcej r: r robót korytarzowych w tym roku



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce w tym roku wykonać łącznie o 10 km więcej robót korytarzowych niż w roku ubiegłym, poinformował wiceprezes Tomasz Śledź.

"W okresie 9 miesięcy 2019 r. wykonaliśmy 5 200 m więcej robót korytarzowych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Chcemy wykonać ok. 10 km więcej w całym roku, co zapewni nam bezpieczną pracę nawet na 2 lata" - powiedział Śledź podczas konferencji prasowej.

W okresie I-III kw. JSW wykonała 54 050 m robót korytarzowych, w tym 47 540 m siłami własnymi, wobec 48 816 m rok wcześniej (w tym 6 196 siłami własnymi).

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)