Jego decyzję o odejściu poprzedził skandal wokół zabójstwa znanej dziennikarki śledczej Daphne Caruany Galizii z 2017 roku.

W związku z tą sprawą we wtorek do dymisji podali się minister turystyki Konrad Mizzi i szef kancelarii premiera Keith Schembri. Tego samego dnia minister gospodarki Christian Cardona zapowiedział, że do czasu zakończenia dochodzenia w sprawie Caruany Galizii - która pisała o korupcji wśród maltańskich polityków - powtrzyma się od wykonywania swoich obowiązków.