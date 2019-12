Novaturas Group przejmie działalność Aurinko w Estonii



Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Novaturas Group podpisał umowę, na podstawie której przejmie od Aurinko - spółki zależnej Finnair - jego działalność w Estonii, podał Novaturas.

Grupa Novaturas wypełni zobowiązania wobec turystów, biur podróży i linii lotniczych na sezon zimowy od stycznia do kwietnia 2020 r. Firma będzie obsługiwać wycieczki do najpopularniejszych zimowych celów podróży, w tym Dubaju i Teneryfy. Loty będą nadal obsługiwane przez SmartLynx Airlines, podano w komunikacie.

"Cieszymy się z naszej współpracy w Estonii, rynku, na którym jesteśmy obecni i który znamy już od ponad 15 lat. Wzmocni to naszą pozycję i możliwości w krajach bałtyckich" - powiedziała prezes Novaturas Audron Keinyt, cytowana w komunikacie.

Aurinko zobowiązało się, że będzie bezpośrednio informować swoich klientów, stąd biura podróży ani klienci nie muszą podejmować żadnych działań w związku ze zmianami, zaznaczono.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

(ISBnews)