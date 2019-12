Oferta Famuru za ok. 85 mln euro wybrana przez rosyjskiego kontrahenta



Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Oferta Famuru, warta ok. 85 mln euro, została wybrana przez rosyjską AO "SUEK" w postępowaniu przetargowym na dostawę łącznie 448 sekcji obudów zmechanizowanych dla AO SUEK-Kuzbass, z czego: dla kopalni "im. 7 Nojabria-Nowaja" 213 sekcji oraz kopalni "im. W.D. Jalewskowo" 235 sekcji, podała spółka.

"Kupujący zaprosił emitenta do dalszych negocjacji i uzgodnień, związanych z warunkami oferty. Jednocześnie emitent informuje, że ostateczny zakres i wartość umowy, do czasu zakończenia postępowania, może ulec zmianie. O końcowym zakresie, warunkach i wartości umowy, emitent poinformuje w osobnym komunikacie, po dokonaniu ostatecznych ustaleń" - czytamy w komunikacie.

Przewidywany termin realizacji dostaw został określony na rok 2020, podano także.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)