Jak poinformował we wtorek Orlen Serwis, utworzenie spółki zależnej w Czechach "przełoży się na stworzenie kolejnego scentralizowanego ośrodka zagranicznego w ramach Grupy Orlen o wysokich, specjalistycznych kompetencjach technicznych".

"Orlen Serwis S.A. utworzył w Czechach spółkę zależną - Orlen Service Česká republika s.r.o. z siedzibą w Litvínov. Celem podjętych działań jest rozwój działalności na rynku czeskim oraz zacieśnianie współpracy w zakresie bieżącego utrzymania ruchu w Unipetrol Litvinov i Spolana Neratovice" - podano w komunikacie.

Orlen Serwis ocenił, że funkcjonowanie czeskiej spółki zależnej przyczyni się do usprawnienia procesu zarządzania obszarem remontów w ramach Grupy Orlen. "Będzie też okazją do transferu specjalistycznej wiedzy i doświadczeń" – podał Orlen Serwis. Podkreślił przy tym, że większa skala działalności ułatwi wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i innowacji. "Umożliwi też lepsze dopasowanie usług do potrzeb klientów z Grupy Orlen" – zaznaczył m.in. Orlen Serwis.

Orlen Serwis to podmiot zależny PKN Orlen, specjalizujący się w utrzymaniu ruchu instalacji przemysłowych, obsłudze urządzeń i instalacji, a także w prowadzeniu remontów oraz usługach diagnostyczno-pomiarowych. Spółka wykonuje usługi w branży automatycznej, mechanicznej, elektrycznej i maszyn wirowych na rzecz Grupy Orlen w Polsce - w Płocku, Włocławku i Trzebini, jak również zagranicą - w Czechach, gdzie w ramach Grupy Orlen działa Unipetrol wraz z podmiotami zależnymi, w tym z rafineriami w Kralupach i Litvinowie oraz na Litwie, gdzie funkcjonuje Orlen Lietuva z jedyną w krajach bałtyckich rafinerią w Możejkach.

W czerwcu PKN Orlen informował, iż Orlen Serwis sfinalizował transakcję zakupu akcji litewskiej spółki UAB EMAS, stając się tym samym jedynym jej właścicielem. Koncern podkreślał wówczas, że konsolidacja obu podmiotów pozwoli m.in. na optymalizację kosztów i nakładów na działalność serwisową w całej Grupie Orlen. (PAP)