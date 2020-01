Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze XTPL powołali do rady nadzorczej Herberta Wirtha - m.in. byłego prezesa KGHM Polska Miedź, podał XTPL. Jednocześnie Sebastian Młodziński, współtwórca XTPL, złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej, motywowaną koniecznością pełnego zaangażowania w nowe wyzwania biznesowe.



"Objęcie przez pana prof. Herberta Wirtha funkcji członka rady nadzorczej XTPL to strategiczne wzmocnienie międzynarodowych kompetencji spółki, dzięki którym efektywnie budujemy jej globalny charakter. Pan prof. Wirth jest doświadczonym menadżerem, który prowadził prawdziwie globalne projekty, posiadającym także wiedzę w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Te kompetencje to niebagatelne atuty, które z pewnością przyczynią się do dalszego budowania wartości XTPL" - powiedział prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.



Herbert Wirth był prezesem KGHM Polska Miedź w latach 2009-2016. Obecnie pracuje jako wykładowca na Politechnice Wrocławskiej. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, podano również.



"Widząc ogromny potencjał w unikatowej technologii rozwijanej przez XTPL, z przyjemnością podjąłem się nowej roli. Będę wspierał zarząd w komercjalizacji projektów, zwłaszcza na rynkach azjatyckich. Jestem przekonany, że rozwiązania opracowane przez spółkę pomogą globalnym producentom w sprostaniu ich wyzwaniom technologicznym. Oferowana niezrównana precyzja druku, jego skalowalność oraz wpisywanie się tego technologicznego rozwiązania w kluczowe megatrendy na rynku elektroniki to bezsprzeczne przewagi konkurencyjne, które w mojej ocenie będą decydować o sukcesie XTPL na świecie" - powiedział Wirth, cytowany w komunikacie.



Równolegle 9 stycznia br. do spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej przez Sebastiana Młodzińskiego, współtwórcę XTPL. Młodziński deklaruje dalsze wsparcie spółki oraz chce pozostać jej akcjonariuszem.



"Nowe wyzwania biznesowe wymagają ode mnie pełnego zaangażowania. Podjąłem zatem trudną decyzję o rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej XTPL. Nie zmienia to mojego przekonania, że spółka odniesie globalny komercyjny sukces. Kibicuję całemu zespołowi i w miarę możliwości będę ich wspierał. Wyrazem mojej wiary w firmę jest również fakt, że chcę dalej być jej akcjonariuszem. Jestem pewny, że XTPL, które współtworzyłem, ma ogromny potencjał i długofalowo przyniesie inwestorom znaczący zysk" - powiedział Młodziński, obecnie CEO firmy Timate.



XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,27 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)