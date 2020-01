Na piątkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,1 proc. do 2.175,95 pkt., WIG zwyżkował 0,1 proc. do 59.039,84 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,2 proc. do 4.076,72 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,2 proc. do 12.661,93 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.309 mln zł, z czego 1.198 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję ok. 20 punktów poniżej czwartkowego zamknięcia, do czego m.in. przyczynił się ponad 13 proc. spadek CD Projekt po otwarciu sesji. Wraz z upływem sesji kurs gamingowej spółki odrabiał stratę, a indeks piął się i zakończył dzień na plusie.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panował zróżnicowany obraz – spadały akcje z Węgier i Czech, silne wzrosty miały miejsce w Rosji, gdzie indeks RTS zyskał 1,6 proc.

DAX wzrósł 0,68 proc., a S&P500 zwyżkował 0,08 proc. o godz. 17.10.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: PZU – o 1,7 proc., Santander Bank Polska – o 1,7 proc. i KGHM - o 1,5 proc.

KGHM podał w czwartek w założeniach do budżetu na 2020 rok., że produkcja miedzi elektrolitycznej KGHM Polska Miedź w 2020 roku ma wynieść 563 tys. ton, w tym z wsadów własnych 410 tys. ton. Sprzedaż miedzi płatnej ma wynieść 566 tys. ton, w tym miedzi w koncentracie 5 tys. ton.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: CD Projekt – o 5,6 proc., JSW – o 1,8 proc. i mBank - o 1,2 proc.

Obroty na akcjach CD Projektu wyniosły ok. 712 mln zł, co okazało się najwyższym rezultatem historycznie.

W czwartek po sesji CD Projekt poinformował, że przesunął datę premiery gry "Cyberpunk 2077" na 17 września 2020 roku - decyzja uzasadniona jest potrzebą zapewnienia dodatkowego czasu na prace związane z testowaniem gry, usunięciem usterek i nadaniem jej ostatecznego szlifu. Członek zarządu spółki Michał Nowakowski poinformował również, że premiera trybu multiplayer w 2021 roku jest mało prawdopodobna.

>>> Czytaj więcej: Premiera gry "Cyberpuk 2077" przesunięta na 17 września. CD Projekt potrzebuje więcej czasu

W czwartek wieczorem agencja Bloomberg podała, że analityk JPMorgan Alexei Gogolev obniżył rekomendację dla CD Projekt do "neutralnie" z "przeważaj", a cenę docelową akcji tej spółki ustalił na 294 zł.

W trakcie sesji na rynek napłynęła informacja, że analityk Jefferies Ken Rumph uważa, iż kurs CD Projektu wróci do poziomu sprzed informacji o przesunięciu premiery "Cyberpunk 2077" - jego zdaniem opóźnienie nie będzie mieć większego wpływu na konsensus, który wskazuje, że spółka sprzeda w tym roku 24,5 mln kopii gry.

Analityk ocenia, że najważniejszą konsekwencją odroczenia premiery jest to, że przyszłe produkcje CD Projektu również zostaną przesunięte.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Pekabeksu – wzrost o 9,8 proc., InteraOlt – o 9,0 proc., ML System – o 5,7 proc., i InterCars – o 4,8 proc. Zwyżkowała także cena Banku Millennium – o 0,2 proc.

Cena Pekabeksu była najwyżej od kwietnia 2019 roku.

W czwartek po zakończeniu notowań Bank Millennium podał, że zdecydował utworzyć rezerwę na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 150 mln zł, która wpłynie na wynik banku przed opodatkowaniem za IV kwartał 2019 roku.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Polnordu – o 16,6 proc. i CI Games – o 7,0 proc. Zniżkował także kurs Votum – o 3,9 proc.

Podczas piątkowej sesji na rynku pojawiła się informacja podana przez UOKiK o postawieniu zarzutów sześciu podmiotom, w tym czterem kancelariom odszkodowawczych, dotyczących stosowania klauzul niedozwolonych i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – w gronie tych firm znalazło się także Votum.

>>> Czytaj też: Premiera gry "Cyberpuk 2077" przesunięta na 17 września. CD Projekt potrzebuje więcej czasu