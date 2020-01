BAH chce m.in. rozwijać segment dilerski i szukać nowych obszarów rozwoju



Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) planuje rozwijać segment dilerski, budować nowy biznes w oparciu o umowę importerską z SsangYong i poszukiwać nowych obszarów rozwoju, jednocześnie z kontynuacją współpracy z Jaguar Land Rover, poinformował wiceprezes Arkadiusz Miętkiewicz.

"Zgodnie z wolą naszego partnera, zdecydowaliśmy się na przedłużenie współpracy i będziemy realizować kontrakt do końca I kw. 2021 r. na warunkach dostosowanych do realiów i wspólnie z Producentem ustalonych celów. Planujemy jednocześnie rozwijać nasz segment dilerski oraz budować nowy biznes w oparciu o umowę importerską z SsangYong, a także poszukiwać możliwości rozwoju w innych synergicznych segmentach rynku, takich jak rent-a-car" - powiedział Miętkiewicz, cytowany w komunikacie.

BAH podał wczoraj, że otrzymał pismo od Jaguar Land Rover, potwierdzające informację w zakresie terminu obowiązywania umowy importerskiej do 31 marca 2021 r., tj. przedłużenia jej o 8 miesięcy. Przedłużenie jest bezwarunkowe, tzn. nie określa minimalnej liczby sprzedanych aut.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)