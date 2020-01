Japonia wysłała samolot do Wuhanu, by zabrać swoich obywateli do kraju

Źródło: PAP

Rząd Japonii wysłał we wtorek wyczarterowany samolot pasażerski do objętego kwarantanną miasta Wuhan w środkowych Chinach, by ewakuować stamtąd obywateli, którzy chcą powrócić do kraju – przekazały japońskie media.