Postanowienie TK z 28 stycznia zostało w środę opublikowane w Monitorze Polskim. Dotyczy ono wniosku do TK marszałek Sejmu ws. sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem i prezydentem a SN.

Wnioskiem tym Trybunał Konstytucyjny zajmie się 25 lutego. Rozpozna sprawę w pełnym składzie; przewodniczącą składu orzekającego będzie prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą - Krystyna Pawłowicz.

TK postanowił, że do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu wstrzymuje wykonywanie przez Sąd Najwyższy kompetencji do wydawania uchwał, jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym, międzynarodowym oraz orzecznictwem sądów międzynarodowych: ukształtowania składu KRS, trybu przedstawiania prezydentowi kandydatur na sędziów, wykonywania prerogatywy prezydenta do ich powoływania, a także kompetencji do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego przez osobę powołaną przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

Postanowienie zostało podjęte w składzie 14 obecnych sędziów TK, większością głosów. Zdania odrębne złożyło trzech z nich: Piotr Pszczółkowski, Leon Kieres oraz Jarosław Wyrembak.

W ubiegłym tygodniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym. Chodzi m.in. o przepisy konstytucji odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów.

