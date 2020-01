PKN Orlen zaprezentuje aktualizację strategii do końca 2020 r.



Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - PKN Orlen pracuje nad aktualizacją strategii koncernu, którą chce przedstawić do końca 2020 roku, poinformowała członek zarządu ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka.

"Horyzont obecnej strategii PKN Orlen sięga 2022 roku. Pracujemy nad jej aktualizacją i chcielibyśmy znacząco wydłużyć ten horyzont, myślimy o roku 2030, z racji tego, że inwestycje w naszej branży realizowane są w trybie długoterminowym" - powiedziała Klarecka na konferencji prasowej.

"Chcielibyśmy zaprezentować ten dokument do końca 2020 roku" - dodała.

Klarecka zaznaczyła przy tym w kuluarach konferencji, że w zaktualizowanej strategii koncern chciałby mocniej zaadresować segment wydobycia, tym bardziej, że w tym obszarze mocno zaangażowana jest Grupa Lotos.

"Na razie stabilizujemy ten biznes, zredukowaliśmy nakłady na upstream, koncentrując się na najbardziej perspektywicznych złożach. W 2019 roku przeznaczyliśmy na ten cel 600 mln zł, wobec planowanych 800 mln zł, a założenie na 2020 rok to nakłady w wysokości 500 mln zł. Mimo niższych nakładów zakładamy wzrost wydobycia w 2020 roku do ok. 20 tys. boed, wobec 18,7 tys. boed w roku 2019" - powiedziała Klarecka dziennikarzom.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)