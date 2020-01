Tauron Ciepło: Moc przyłączeniowa z umów zawartych w 2019 r. to ponad 50 MW



Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Tauron Ciepło - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - zawarł umowy przyłączeniowe na łączną moc ponad 50 MW w 2019 r., podała spółka.

"W 2019 roku Tauron Ciepło podpisał jedną z największych umów przyłączeniowych w historii spółki. Global Office Park - inwestycja realizowana przez firmę Cavatina Holding – to pierwszy projekt mixed-use, łączący funkcje biurowo-usługowe oraz mieszkaniowe, realizowany w Katowicach. Global Office Park to trzy 25-kondygnacyjne wieże na pięciokondygnacyjnym podium i ponad 86 000 m2 wielofunkcyjnej powierzchni użytkowej. Część inwestycji, do której popłynie ciepło sieciowe zostanie oddana już w 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Do grona klientów, którzy w 2019 roku zdecydowali się na korzystanie z ciepła sieciowego, w najbliższym czasie dołączą również między innymi: biurowiec biznesowo - usługowy Silesia 4 Business przy ul. Chorzowskiej w Katowicach, Sokolska 30 Towers –kolejne budynki rozbudowywanego Osiedla Dębowe Tarasy - trzy biurowce przy ul. Piotra Skargi w Katowicach, Hotel Mercure Katowice City Center, który ma zostać otwarty jeszcze w 2020 roku oraz nowe Osiedle mieszkaniowe Ceglana Park. Ponadto, wśród odbiorców spółki znalazły się również nowoczesne prywatne domy studenckie w Katowicach, podano także.

"Cieszymy się, że wraz z rozwojem infrastruktury miast konurbacji śląsko-dąbrowskiej rośnie zainteresowanie podłączeniem do naszej sieci ciepłowniczej. Dla odbiorców oznacza to komfort, bezpieczeństwo i dbałość o środowisko naturalne, ale także oszczędność. Sukcesywna rozbudowa sieci ciepłowniczych jest istotna z punktu widzenia ograniczenia niskiej emisji w miastach. Dlatego współpraca z samorządami w tym obszarze jest dla nas kluczowa" - powiedziała rzeczniczka prasowa Taurona Ciepło Małgorzata Kuś, cytowana w komunikacie.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

