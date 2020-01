W czwartek podczas swojej pierwszej wizyty w Warszawie komisarz ds. miejsc pracy i spraw socjalnych Nicolas Schmit spotkał się z ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim.

Po spotkaniu dziennikarze pytali komisarza m.in. o to, czy po brexicie zmieni się sytuacja polskich pracowników, studentów i uczniów.

"W tej chwili jest ona absolutnie zabezpieczona, ponieważ był to jeden z najważniejszych tematów rozmów między Unią Europejska a Zjednoczonym Królestwem. Chodziło o to, by obywatele Unii Europejskiej, czyli mówimy tutaj o uczniach, studentach czy pracownikach, mieli zapewnione swoje prawa w Wielkiej Brytanii i odwrotnie, by obywatele Zjednoczonego Królestwa mieli zabezpieczone swoje prawa na terenie Unii Europejskiej" – odpowiedział Schmit.

"Teraz weszliśmy w fazę przejściową i będziemy negocjować ostateczne relacje między tymi podmiotami, również dotyczące obywateli tych podmiotów. W związku z tym kwestie studentów i pracowników będą jednym z naszych priorytetów podczas naszych negocjacji" – poinformował komisarz. "Mamy mniej niż rok do zakończenia tych negocjacji. Mam nadzieję, że prawa wszystkich będą odpowiednio zabezpieczone" – zaznaczył.

Piontkowski zwrócił uwagę, że sytuacja polskich uczniów, studentów i pracowników jest podobna jak obywateli innych państw Unii Europejskiej. "Mamy nadzieję, że mimo tego, iż Wielka Brytania przestanie być członkiem wspólnoty, to zasady wymiany ludzi, swobody podróżowania, nadal będę funkcjonowały, tak samo zasady uznawalności świadectw czy dyplomów" – zaznaczył minister edukacji.

"Bardzo ważne dla Unii Europejskiej, dla Komisji Europejskiej jest zagwarantowanie statusu osób mieszkających w Zjednoczonym Królestwie, a także zagwarantowanie ich statusu po zakończeniu okresu przejściowego. W tej chwili proces trwa i negocjacje dopiero się rozpoczynają" – dodał Schmit.

Wielka Brytania o północy czasu kontynentalnego z 31 stycznia na 1 lutego przestanie być oficjalnie członkiem Unii Europejskiej. Brexit będzie pierwszym przypadkiem wystąpienia któregoś z państw członkowskich UE.

W czwartek minister ds. europejskich Konrad Szymański powiedział, że do końca roku nie zmieni się nic w obszarze praw Polaków w Wielkiej Brytanii po brexicie. Jak mówił, należy jednak wykorzystać ten czas, aby uzyskać status osoby osiedlonej. Podał, że 400 tys. Polaków jeszcze tego nie zrobiło. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka