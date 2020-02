"Handel łączy państwa i narody. Francja jest dla Polski czwartym pod względem wagi eksporterem, a Polska dla Francji jest dziesiątym miejscem eksportu towarów francuskich, ale warto podkreślić, że Rosja dla Francji jest na miejscu 12, a Japonia na miejscu 14, a więc Polska jest ważniejszym partnerem handlowym niż Rosja czy Japonia i to też przybliża nas coraz bardziej" - powiedział Morawiecki zwracając się do Macrona.

Odnosząc się do kwestii projektu europejskiego czołgu, premier powiedział, że "z ogromną radością przywitał możliwość poszerzenia prac niemiecko-francuskich nad czołgiem nowej generacji o partnerstwo polskie".

"My chcemy współpracować z przemysłem francuskim bardzo blisko w obszarze polityki obronnej i uważamy, że budowa wspólnych europejskich przemysłów w poszczególnych rodzajach broni, budowa europejskich przemysłów obronnych jest bardzo ważna" - mówił szef rządu.

Premier dodał też, że wspólnie z Macronem zobowiązał się do odnowienia formatu Trójkąta Weimarskiego. "To jest bardzo dobry format, bo Polska, Francja i Niemcy po wyjściu Wielkiej Brytanii (z Unii Europejskiej - PAP) to 42 proc. populacji całej Unii Europejskiej" - mówił Morawiecki, dodając, że państwa Trójkąta Weimarskiego jednocześnie w podobny sposób myślą w bardzo wielu obszarach m.in. w zakresie wzmocnienia przemysłów europejskich.

>>> Czytaj też: Polska spada w międzynarodowych rankingach. Zwiększamy dystans do Czech