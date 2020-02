Bloober Team: Rozważamy M&A lub pozyskanie partnera branżowego



Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Bloober Team rozważa obecnie głównie drogę rozwoju poprzez M&A lub przez pozyskania partnera branżowego, ale nie wyklucza jednocześnie przeniesienia notowań na główny parkiet GPW, podała spółka.

"Spółka rozmawia obecnie z domami maklerskimi w celu wyboru partnera do potencjalnego skupu akcji. Spółka po przeglądzie opcji rozważa obecnie głównie drogę M&A lub partnera branżowego. Nie wyklucza to przeniesienia notowań na główny parkiet GPW. Spółka nie rozważa obecnie pozyskiwania środków z emisji akcji" - czytamy w aktualizacji planu strategicznego spółki na lata 2020-2022.

Według spółki, zainteresowanie współpracą z firmą rozważają liczni partnerzy branżowi, natomiast ich potencjalny wybór będzie związany z realizacją strategii długoterminowej (tym elementów takich jaka dopasowanie, DNA firmy, wolność kreatywna, wizja), a nie wyłącznie oferty finansowej.

"Spółka nie rozważa obecnie pozyskiwania środków z emisji akcji" - czytamy także w komunikacie.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)