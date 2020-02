Kazpost ostrzegł, że zakaz ten może zaszkodzić firmom zajmującym się handlem w internecie i wpłynie na współpracę pocztową Kazachstanu z innymi krajami Azji Południowo-Wschodniej.

Władze Kazachstanu w czwartek zakazały też eksportu masek ochronnych do sąsiednich Chin, gdyż ich masowy eksport do tego kraju doprowadził do gwałtownego wzrostu ich ceny i ograniczenia ich dostępności z uwagi na epidemię koronawirusa.

Wcześniej rząd Kazachstanu zawiesił połączenia lotnicze, kolejowe i autobusowe z Chinami. Wstrzymano też wydawanie wiz obywatelom ChRL, nie zdecydowano się jednak na zamknięcie przejść granicznych. Kazachstan ma z Chinami długą, liczącą 1782 km granicę.

Do tej pory w Kazachstanie nie zarejestrowano żadnych przypadków nowego wirusa. 35 osób, które wróciły z Chin z objawami infekcji dróg oddechowych, zostało poddanych kwarantannie w szpitalu.

Do północy ze środy na czwartek zakażenie koronawirusem 2019-nCoV potwierdzono w Chinach kontynentalnych u 28 tys. osób, a 563 zmarły – przekazała państwowa komisja zdrowia. Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów ChRL oraz do ok. 25 innych krajów. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano jak dotąd dwa zgony: na Filipinach i w Hongkongu.(PAP)