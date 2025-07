Dodatek urlopowy 2025 - ile wynosi netto, kiedy się należy? Kiedy złożyć wniosek o świadczenie urlopowe?

W 2025 roku pracownicy wciąż mogą liczyć na dodatek urlopowy, znany również jako świadczenie urlopowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. To do dziś działająca, realna forma wsparcia finansowego podczas wakacyjnego wypoczynku. Sprawdź, kto może go otrzymać, ile wynosi dodatek urlopowy i jakie warunki trzeba spełnić, aby z niego skorzystać.