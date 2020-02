Bank Handlowy podtrzymuje politykę dywidendy



Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Bank Handlowy podtrzymuje deklarację przeznaczania min. 75% zysku netto na dywidendę i chciałby, by stopa dywidendy była "w okolicach" 5%, poinformował prezes Sławomir S. Sikora.

"Chcę podtrzymać tę deklarację. Chcielibyśmy, by dividend yield był w okolicach 5%, ale w dużym stopniu to zależy od ceny akcji" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej, pytany o możliwość wypłaty dywidendy za 2019 r.

Dodał, że na razie nie może skomentować, czy na dywidendę może zostać przeznaczona niepodzielona część zysku z 2018 r. i że rekomendacja zarządu zostanie przedstawiona w połowie marca.

Zgodnie z przyjętą strategią banku w grudniu 2018 r. bank opracował propozycję podziału zysku za lata 2018 - 2021, która zakłada że bank będzie kontynuował realizację przeznaczania większości zysków na wypłatę dywidend, a jej wysokość została ustalona na poziomie nie niższym niż 75% zysku z uwzględnieniem stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie polityki dywidendowej banków.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce - i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)