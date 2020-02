Agencja Anatolia sprecyzowała, że prokuratura wydała nakazy aresztowania 467 osób podejrzanych o oszukiwanie podczas egzaminów na policjanta w 2009 r. Wydano także nakazy zatrzymania 157 tureckich wojskowych, spośród których 101 nadal odbywa czynną służbę, oraz 71 pracowników ministerstwa sprawiedliwości.

W nocy z 15 na 16 lipca 2016 r. grupa oficerów tureckich sił zbrojnych podjęła próbę zamachu stanu w celu obalenia prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Pucz udaremniono. Podczas próby obalenia władz około 250 osób zostało zabitych, a ponad 2000 zostało rannych. W sumie aresztowano ok. 77 tys. osób, którym wytoczono procesy, a ok. 130 tys. innych, w tym personel wojskowy, zostało zwolnionych z państwowych posad w ramach rozprawienia się z siatką Gulena, która - jak utrzymują władze - przygotowała pucz.

Gulen, który od 1999 r. żyje na emigracji w Stanach Zjednoczonych, konsekwentnie zaprzecza udziałowi w próbie zamachu stanu.

Zachodni sojusznicy Turcji i organizacje obrońców praw człowieka potępiają skalę represji w tym kraju, a krytycy Erdogana twierdzą, że wykorzystuje on udaremniony zamach stanu jako pretekst do zdławienia oporu przeciwników politycznych. Prezydent i jego Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) argumentują, że pewne środki są niezbędne do zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego. (PAP)