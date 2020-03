Jak napisano w poniedziałkowym raporcie GfK, w tym roku smartfony ponownie pochłoną niemal połowę globalnego budżetu konsumentów przeznaczonego na zakupy produktów z kategorii TCG (technical consumer goods) i wygenerują obroty w wysokości 444 mld euro.

"Popyt na smartfony pozostanie stabilny, po nieznacznym spadku o 2 proc. w ujęciu ilościowym w roku ubiegłym. GfK szacuje, iż w 2020 roku na całym świecie sprzedanych zostanie ponad 1,37 mld smartfonów. Jedynym czynnikiem ryzyka, który może spowodować spowolnienie popytu i konieczność korekty powyższych estymacji, jest wpływ koronawirusa na światowe łańcuchy dostaw i zdolności produkcyjne firm" - zaznaczono.

Jak zauważono, rynek smartfonów na przestrzeni lat definiowały innowacje, a udoskonalenia w tym obszarze są łatwo dostrzegalne. Zgodnie z zasadą „im więcej, tym lepiej”, smartfony oferują wciąż nowe i coraz większe możliwości. Udział w rynku smartfonów aparatów z co najmniej sześciocalowym wyświetlaczem wzrósł z 24 proc. w 2018 roku do 70 proc. w 2019 w ujęciu ilościowym.

Jednocześnie wyniki badań konsumenckich wskazują, że mimo dostępności usług przechowywania danych w chmurze, konsumenci podczas wyboru smartfonu nadal zwracają uwagę przede wszystkim na pamięć wewnętrzną. To dlatego 37 proc. smartfonów sprzedanych w ubiegłym roku posiadało 128GB lub więcej pamięci wewnętrznej.

"Połowa konsumentów wskazuje także na pojemność baterii, jako na jedną z najistotniejszych cech podczas zakupu nowego smartfonu. W efekcie 38 proc. smartfonów sprzedanych w roku 2019 miało baterie o pojemności co najmniej 4000 mAh. Wydajność i pojemność baterii mają również podstawowe znaczenie dla 44 proc. konsumentów, którzy korzystają ze smartfonów do grania" - czytamy.

Dodano, że jednym z głównych obszarów postępu technologicznego, ściśle powiązanym z wydajnością i doświadczeniami, jest technologia 5G. Jak wynika z badania, w roku 2019 ponad dziesięć marek miało już w swojej ofercie smartfony 5G.

"Upowszechnianie się tej technologii zależy w znacznym stopniu od infrastruktury telekomunikacyjnej poszczególnych krajów. W Korei Południowej jedna trzecia wszystkich smartfonów sprzedanych w IV kw. 2019 r. umożliwiało korzystanie z 5G, z kolei w Wielkiej Brytanii i Australii odsetek ten wynosił tylko około 2 proc. Największy rynek smartfonów, Chiny, szybko nadrabia zaległości. Modele 5G stanowiły już 8 proc. produktów sprzedanych w grudniu 2019 roku" - poinformowano.

Zwrócono uwagę, że dostęp do przenośnej rozrywki i możliwość słuchania ulubionej muzyki od dawna stanowią elementy interakcji konsumentów z ich urządzeniami mobilnymi. Jednym z najbardziej rozwojowych obszarów w tym zakresie są słuchawki douszne true wireless (bezprzewodowe), które zanotowały trzycyfrowy wzrost sprzedaży w 2019 roku. Stanowiły one niemal połowę wszystkich słuchawek sprzedanych w ciągu ubiegłego roku, zatem ich udział w rynku podwoił się od roku 2018. Rynek ten przyciągnął wielu nowych graczy, ponad 30 marek odpowiada za 80 proc. wszystkich egzemplarzy sprzedanych w 2019 roku na całym świecie.

"W Polsce, w porównaniu z krajami Europy zachodniej, nadal większą popularnością cieszą się produkty z niższych półek cenowych. Nie oznacza to jednak, że polscy konsumenci wybierają smartfony o słabej specyfikacji. W lokalnej perspektywie obserwowane są te same trendy, co w perspektywie globalnej. Telefony z dużymi ekranami stanowią już prawie 60 proc. sprzedaży, podczas gdy rok temu było to jedynie 11 proc." - napisano.

"Udział urządzeń z pojemną baterią (nie mniejszą niż 4000 mAh) wzrósł trzykrotnie (do 28 proc.), zaś tych z dużą pamięcią wewnętrzną (nie mniejszą niż 128 GB) aż siedmiokrotnie (do 21 proc.)" - dodano.

Wskazane w raporcie wzrosty miały miejsce przy jednoczesnych wyraźnych spadkach cen w każdym segmencie. Jak zaznaczono, przeciętna cena smartfonów o ekranach nie mniejszych niż 6” spadła w ciągu roku o 30 proc. Analogiczne spadki cen widoczne były w segmencie urządzeń z dużą pamięcią.

"Widać więc wyraźnie, iż stosunek jakości do ceny jest coraz wyższy. Przyczyniła się do tego ekspansja chińskich marek, które ogółem odpowiadają już za połowę sprzedaży smartfonów w Polsce w 2019 roku" - podano.

Zdaniem autorów raportu smartfon polskim konsumentom już nie wystarcza. Współczesny polski konsument technologii coraz chętniej tworzy cały ekosystem urządzeń, w którym telefon stanowi jednostkę centralną. Trend ten najlepiej ilustruje dynamiczny wzrost sprzedaży urządzeń noszonych (ponad dwukrotny wzrost względem poprzedniego roku), czy słuchawek. W tym drugim segmencie szczególnie szybko zyskują na popularności urządzenia true wireless, których sprzedaż wzrosła pięciokrotnie, z czego jedna trzecia tego wyniku została zrealizowana w grudniu ub.r. (PAP)

Autor: Marcin Musiał