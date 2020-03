Arctic Paper chce zwiększyć produkcję papieru opakowaniowego o 200% w 2020 r.



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Arctic Paper planuje wyprodukować co najmniej 15 tys. ton papieru opakowaniowego w 2020 roku, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. To o 200% więcej niż w roku 2019.

"Jeszcze w 2018 roku praktycznie nie produkowaliśmy papieru opakowaniowego. W 2019 roku było to już ok. 5 tys. ton, a w tym roku planujemy wzrost o ponad 200%, do co najmniej 15 tys. ton" - powiedział Jarczyński na konferencji prasowej.

Jak podkreślił, papier opakowaniowy to jeden z głównych filarów rozwoju grupy kapitałowej.

"Chcemy, żeby w 2023 roku co najmniej jedną piątą wolumenu naszej produkcji stanowił papier inny niż graficzny, przede wszystkim właśnie opakowaniowy. To ponad 100 tys. ton w 2023 roku" - dodał.

W jego ocenie, jest to plan "ambitny, ale realny".

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)