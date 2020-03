Z informacji resortu wynika, że zmarły w szpitalu w Bilbao pacjent miał poza koronawirusem też inną chroniczną chorobę. Na oddział intensywnej terapii został przyjęty w lutym z objawami ostrego zapalenia płuc.

We wtorek wieczorem ministerstwo zdrowia poinformowało, że pierwszą śmiertelną ofiarą Covid-19 był 69-letni mieszkaniec prowincji Walencja. Mężczyzna zmarł 13 lutego w szpitalu, do którego został przyjęty z domniemanym zapaleniem płuc. Kilka dni wcześniej wrócił z wycieczki do Nepalu.

W środę rano w Walencji rozpoczęto badanie historii choroby i próbek pobranych z ciał dwóch innych osób zmarłych w lutym w tym mieście. Istnieje podejrzenie, że zgon nastąpił w rezultacie koronawirusa.

Władze medyczne Hiszpanii szacują, że w środę wieczorem liczba osób zakażonych Covid-19 przekroczyła w tym kraju 220. (PAP)