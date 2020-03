Mamy karty pokładowe i namiary na jego współtowarzyszy lotu. Stopniowo docieramy do tych osób - dodał.

W piątek Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce są cztery nowe przypadki koronawirusa. Dwóch pacjentów, którzy wrócili z Włoch, leczy się w Szczecinie; jeden pacjent z pozytywnym wynikiem we Wrocławiu oraz jeden w Ostródzie; osoby te objęte są kwarantanną.

Jak poinformował PAP dolnośląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr n. med. Jacek Klakočar, 26-letni mężczyzna, u którego potwierdzono zarażenie koronawirusem przyleciał z Wielkiej Brytanii do Polski w środę. W czwartek z objawami przeziębienia zgłosił się do szpitala zakaźnego we Wrocławiu. „Na podstawie wywiadu epidemicznego i objawów klinicznych został hospitalizowany. Pacjent czuje się bardzo dobrze, jednak wynik testu okazał się pozytywny, w związku z czym pozostanie w szpitalu” – powiedział.

Klakočar przekazał, że w stosunku do osób z kontaktu wdrożono postępowanie epidemiczne. "Mężczyzna przyleciał do Polski liniami Ryanair. Mamy karty pokładowe i namiary na jego współtowarzyszy lotu i stopniowo docieramy do tych osób” – powiedział.

>>> Czytaj też: Koronawirus w Polsce. Są cztery nowe przypadki zarażenia