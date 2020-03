PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep spadły o 10,4% r: r w lutym



Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - Liczba rejestracji nowych przyczep i naczep w Polsce wyniosła 5 924 w lutym 2020 r., co oznacza spadek o 10,4% r/r, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. Liczba rejestracji przyczep wzrosła o 3,7% r/r do 4 435 szt., zaś naczep spadła o 36,2% do 1 489 szt., podano także.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło w lutym 2020r. 1 639 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był niższy o 35,4% niż przed rokiem i wyższy niż przed miesiącem o 34,3%.

"Od początku 2020 r. zarejestrowano łącznie 11 345 przyczep i naczep wszystkich rodzajów, co oznacza wynik niższy (-7,8%) niż rok wcześniej ( -961 szt.). Rejestracje przyczep zwiększyły się w skali roku o 8,4% a naczep zmniejszyły o 38,6%. Grupa nowych, ciężarowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła w tym czasie 2 859 szt., co oznacza zmniejszenie popytu w tej grupie o 38% w skali roku" - czytamy także w komunikacie.

W lutym 2020 roku w ogólnym rankingu marek całej grupy przyczep i naczep pow. 3,5t na pierwszym miejscu była marka Krone, po wydaniu 351 pojazdów (-30%). Ostatni raz na pierwszym miejscu podium była w listopadzie ub.r. Na drugim miejscu teraz był Wielton - 295 nowych pojazdów wprowadzonych do użytkowania (-28%). Schmitz Cargobull ubiegłoroczny lider zakończył ostatni miesiąc z trzecią lokatą po wydaniu 289 pojazdów i przy 55% spadku. Za nim Koegel - dostarczył użytkownikom 130 pojazdów, przy 3% spadku. Piąte miejsce zajął Bodex z liczbą 66 szt., który jako jedyny z pierwszej piątki zwiększył rejestracje o 44%.

W osobnym komunikacie Wielton podał, że umacnia pozycję na trudnym polskim rynku.

"Raport Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, na podstawie danych z systemu CEPiK, twardo pokazuje, że Wielton znacznie lepiej niż największa konkurencja radzi sobie z trudnym okresem dla branży producentów naczep. Wieluńska spółka nie tylko nie oddała rynku, ale wykorzystała zadyszkę rywali do zwiększenia swojego udziału. W lutym spółka zarejestrowała 295 szt. nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 tony. Przełożyło się to na dokładnie 18-proc. udział w rynku w tym miesiącu - wzrost o 1,95 proc. r/r - i zapewniło pozycję wicelidera rynku. W tym okresie cały rynek nowych rejestracji spadł o 35,4% do poziomu 1 639 szt" - wskazał Wielton.

"Kontynuujemy budowanie udziałów na rodzimym rynku. Naszym celem jest osiągnięcie lepszej pozycji rynkowej pomimo trudnego, spadającego rynku. Wyniki wskazują, że najbliższa konkurencja odnotowuje dużą korektę, ich sprzedaż spada z większą dynamiką niż kurczący się rynek. My, po reorganizacji struktur, sprzedaży tracimy mniej niż rynek oraz aktywnie walczymy o zamówienia i udziały" - dodał dyrektor komercyjny Grupy Wielton Andrzej Mowczan.

(ISBnews)