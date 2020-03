Rząd może ogłosić stan wyjątkowy na okres maksymalnie 30 dni, na jego ewentualne przedłużenie musi się zgodzić Izba Poselska. Izba musi także zostać natychmiast powiadomiona o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, gdyż ma ona prawo anulować decyzję rządu w tej sprawie.

Według Babisza, w Czechach zakażenie koronawirusem wykryto dotąd u 104 osób, w tym u 50 w Pradze.

Minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek, który wnioskował o wprowadzenie stanu wyjątkowego, powiedział, że pozwoli on rządowi na bardziej elastyczne reagowanie na sytuację związaną z koronawirusem.

Rząd zdecydował, że od piątku zakazem wstępu objęte będą boiska sportowe, siłownie, baseny, ośrodki odnowy biologicznej, kluby muzyczne, biblioteki oraz galerie artystyczne. Restauracje i inne lokale gastronomiczne będą musiały być zamknięte od godz. 20 do godz. 6 rano. Wstrzymano natomiast całkowicie działalność takich placówek w galeriach handlowych.

Władze zdecydowały także o odwołaniu imprez, w których liczba uczestników przekracza 30 osób. Do tej pory progiem było 100 osób. Ograniczenie to nie dotyczy obrad konstytucyjnych organów państwa, rozpraw sądowych i uroczystości pogrzebowych.

Od soboty zostaną wznowione kontrole na granicach z Austrią i Niemcami, które będzie można przekraczać tylko w 11 wyznaczonych miejscach.

Do Republiki Czeskiej nie będą wpuszczani obywatele państw o podwyższonym ryzyku zarażenia, a czeskim obywatelom zabroniono podróżowania do tych krajów. Są to Chiny, Iran, Korea Południowa, Włochy, Hiszpania, Austria, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Norwegia, Dania i Francja. Przebywających tam czeskich obywateli zobowiązano do jak najszybszego powrotu i odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Stan wyjątkowy nigdy nie był wprowadzany na terenie całej Republiki Czeskiej. Dotąd obowiązywał czterokrotnie – w 2006, 2007 i 2013 roku - w związku z powodziami, a w 2007 roku w związku z huraganem Cyryl. W tym ostatnim przypadku jedyną zarządzoną restrykcją był dwutygodniowy zakaz wstępu do zniszczonych przez żywioł lasów.

Stan wyjątkowy jest w Czechach drugim w kolejności po stanie niebezpieczeństwa środkiem reagowania na sytuację kryzysową. Stopnie wyższe to stan zagrożenia państwa i stan wojenny. Stan wyjątkowy pozwala na różne ograniczenia praw obywateli, także praw majątkowych.

>>> Czytaj też: Minister zdrowia ogłasza stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Co to oznacza?