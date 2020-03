Celon Pharma zdecydowała o wdrożeniu wytwarzania testów na koronawirusa



Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Celon Pharma podjęła decyzję o priorytetowym zaadoptowaniu strefy BSL-3 i wdrożeniu wytwarzania testów qRT-PCR (do diagnostyki zakażeń SARS-COV-2) w nowo powstających laboratoriach spółki w Kazuniu Nowym, tzw. Centrum Badawczo-Rozwojowym, podała spółka. Zarząd spółki oczekuje pełnej gotowości w zakresie masowego wytwarzania i sprzedaży testów przed sezonem jesiennym, a także gotowości do wykonywania badań w tym okresie.

"Decyzja ta podjęta została na podstawie pozytywnej oceny dotychczas przeprowadzonych testów i prób technologii qRT-PCR w spółce, zgromadzonych zasobów i doświadczenia zespołów w zakresie diagnostyki molekularnej, a także oceny potencjału biznesowego w świetle dostępnych i antycypowanych danych epidemiologicznych" - czytamy w komunikacie.

Opracowywane testy oparte są na przygotowaniu materiału wg. ultraszybkiej metody one-step qRT-PCR, która właśnie jest wdrażana w Niemczech i USA. Dzięki temu oczekuje się, że będą wysoce wydajne, ograniczając czas uzyskania wyniku od momentu pobrania materiału biologicznego z górnych dróg oddechowych do 12-24 h, podano także.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)