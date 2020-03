Enter Air ocenia sytuację fin. jako stabilną, liczba operacji w 2020 wzrosła r: r



Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Enter Air wykonał 2 208 operacji lotniczych w okresie od 1 stycznia do 12 marca 2020 r., co oznacza wzrost przewozów handlowych o około 28% r/r, podała spółka. Ocenia ona, że sytuacja finansowa grupy jest stabilna, a zarząd nie dostrzega zagrożenia dla wywiązywania się z zobowiązań.

"Aktualnie grupa zobowiązana jest do stosowania się do wszelkich zaleceń oraz ograniczeń w wykonywaniu operacji lotniczych. Grupa współpracuje w tym zakresie z władzami lotniczymi. W ramach istniejących ograniczeń realizujemy kontrakty zawarte z biurami podróży. Jednocześnie zarząd spółki współpracuje także z bankami i innymi instytucjami finansowymi w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu środków na wypadek pogorszenia się sytuacji" - czytamy w komunikacie.

Na dziś, sytuacja finansowa grupy jest stabilna, a zarząd nie dostrzega zagrożenia dla terminowego wywiązywania się przez grupę z wymagalnych zobowiązań, podkreślono.

"Między innymi, grupa oczekuje na dostawę dwóch dodatkowych samolotów. Niezależnie od powyższego, spółka jest gotowa na szereg scenariuszy awaryjnych, w tym na maksymalne ograniczenie kosztów stałych, m.in. kosztów leasingów na kilka miesięcy. Aktualnie spółka pracuje nad zapewnieniem wystarczających zasobów do realizacji kontraktów na sezon Lato 2020" - czytamy także.

Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.

(ISBnews)