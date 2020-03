"Od 16 marca, a więc od poniedziałku wchodzi w życie nowy system pracy w oświacie: pozaklasowy cyfrowy system pracy. Oznacza to, że uczniowie nie mogą przychodzić do placówek oświatowych, nie chodzą do szkoły. Dyrektorzy muszą przychodzić do szkoły, a nauczyciele muszą kontynuować nauczanie środkami cyfrowymi - ci, którzy mogą, z domu, a ci, którzy nie mogą, będą mogli korzystać z cyfrowych zasobów szkoły" - oświadczył Orban w specjalnym oświadczeniu.

Dodał, że dzięki temu uczniowie będą mogli się np. przygotować do matury.

Premier poprosił przy tym, by dziećmi, które zostaną w domu, nie opiekowali się ich dziadkowie, gdyż to dla nich stwarza największe zagrożenie epidemia koronawirusa.

Na Węgrzech już w środę zamknięto uniwersytety.

Dotychczas stwierdzono w tym kraju 19 przypadków zarażenia koronawirusem.

