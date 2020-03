"Dzisiaj wojewoda kujawsko-pomorski podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań szpitala do przyjęcia pacjentów z koronawirusem SARS-CoV-2. W związku z tym zapadła decyzja o relokacji hospitalizowanych osób. Obecnie trwają przygotowania do przeniesienia części pacjentów do innych placówek opieki

zdrowotnej oraz wypisu tych osób, które mogą opuścić grudziądzki szpital i udać się do domów" - poinformowała Adwent.

W grudziądzkim szpitalu przebywa obecnie ok. 600 pacjentów. Ci, którzy nie zostaną wypisani, trafią do szpitali wskazanych przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Z informacji PAP wynika, że pacjenci muszą zostać przeniesieni do poniedziałku.

"Bliscy będą informowani o miejscu przemieszczania pacjentów. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami podstawowa opieka zdrowotna oraz opieka nocna i świąteczna będzie funkcjonowała normalnie" - dodała rzecznik prasowa Urzędu Miasta w Grudziądzu.

Szpital nie pozostawi bez opieki pacjentów w stanach zagrożenia życia i zdrowia z terenu miasta i okolic. Ma zostać w nim wydzielony budynek „O”, który obsłuży osoby, dla których transport do innych placówek medycznych w celu udzielenia pomocy z powodu zagrożenia życia będzie niemożliwy.

W czwartek po południu rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól poinformował PAP, że Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu stanie się szpitalem jednoimiennym zakaźnym.

Ministerstwo Zdrowia podało w piątek na swoich stronach listę 19 szpitali, które będą przekształcone w zakaźne. "Te szpitale będą od poniedziałku w gotowości na przyjmowanie chorych, zarażonych koronawirusem" - zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej w czwartek.

"W każdym województwie co najmniej jeden szpital, w niektórych województwach, tam, gdzie jest większa liczba ludności, tych szpitali będzie więcej" - mówił Szumowski.(PAP)

Autor: Tomasz Więcławski