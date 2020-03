Zakłady Stryktipset, w których typuje się zwycięstwo gości, gospodarzy lub remis w systemie „1X2” zostały wprowadzone przez państwoy monopol loteryjny Svenska Spel 20 października 1934 roku. Do niedzieli odbywały się co tydzień, lecz na kolejny weekend zostały zawieszone do odwołania.

Szwedzka najwyższa liga Allsvenskan gra w systemie wiosna-jesień, od kwietnia do listopada, więc zakłady zimowe obejmują mecze innych lig europejskich i międzynarodowych rozgrywek pucharowych.

„W tej chwili w wielu krajach Europy zwieszono rozgrywki, a jak nie ma meczów, to nie ma czego obstawiać” - powiedział Jonas Nilsson, szef działu informacji Svenska Spel.

„To historyczna, lecz też i bardzo przykra chwila, ponieważ do tej gry przyzwyczaiły się już całe generacje Szwedów. Obecnie nie mamy wystarczającej ilości obiektów do obstawiania, więc musimy zawiesić zakłady. Światowy sport został zaatakowany przez wirusa i znajduje się w stanie pauzy” - wyjaśnił.

Obecnie najwyższa zagwarantowana przez pańtwo wygrana w Stryktipset to 10 milionów koron (ok. milion euro). Jest zwolniona z podatku ze względu na fakt, że piłkarski totalizator nie jest przez fiskusa traktowany jako hazard, lecz tylko jako „gra szczęścia”. W ten sposób nieoficjalnie jej wartość może wzrosnąć, ponieważ kupony są chętnie kupowne za znacznie wyższą cenę przez osoby, które mają problemy z udokumentowaniem dochodów.

Zbigniew Kuczyński (PAP)