BoomBit rozwiązał umowę dot. dystrybucji 'Idle Coffee Corp' na rynku chińskim



Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Umowa BoomBit z Beijing Ocean Engine Network Technology Co., Ltd z grupy ByteDance na dystrybucję gry "Idle Coffee Corp" na rynku chińskim została rozwiązana za porozumieniem stron, podał BoomBit. Powodem rozwiązania umowy są niższe od oczekiwanych wyniki osiągnięte przez grę na rynku chińskim.

"Spółka pozostaje w kontakcie z wydawcą i nie wyklucza możliwości nawiązania z nim współpracy w przyszłości w zakresie dystrybucji innych gier z portfolio grupy kapitałowej spółki na rynku chińskim" - czytamy w komunikacie.

6 sierpnia 2019 r. BoomBit informował, że zawarł umowę z firmą wydawniczą Beijing Ocean Engine Network Technology Co., Ltd z grupy ByteDance, na dystrybucję gry "Idle Coffee Corp" na terenie Chin kontynentalnych.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)