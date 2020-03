Spółka tłumaczy w komunikacie, że wdraża kolejne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa klientom i pracownikom.

"Do odwołania większość spraw załatwić można głównie przez Internet – zamknięte są salony obsługi Energi Obrotu, a także placówki Energi Operatora. Ograniczona została także praca monterów działających w terenie. Wszelkie zgłoszenia dotyczące awarii są przyjmowane jednak jak do tej pory. Zagrożone nie są także dostawy energii elektrycznej" - poinformowała we wtorek Energa.

Zapewniła, że robi wszystko, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

"W Enerdze SA cały czas pracuje Zespół ds. monitorowania zagrożenia COVID-19, który regularnie rekomenduje działania zapobiegające dla wszystkich spółek Grupy. Rekomendowane i przestrzegane są zachowania zgodne z komunikatami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wszyscy pracownicy, którzy mają taką możliwość, pracują zdalnie. W siedzibach spółek ogromny nacisk kładziony jest na sprawy higieny" - czytamy w komunikacie.

Spółka zapewniła, że szczególnie troszczy się o tych pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem; przede wszystkim o pracowników Energi Obrotu pracujących na co dzień w obsłudze klienta, a także Energi Operatora – np. monterów działających w terenie.

"Energa Obrót do odwołania zamknęła swoje własne salony sprzedaży, taką rekomendację skierowano też do punktów partnerskich (więcej informacji o działaniu placówek znaleźć można na stronie https://www.energa.pl/dom/placowki). Skrócone zostały też godziny pracy infolinii – telefon 555 555 555 dostępny jest teraz od poniedziałku do piątku w godz. 7-16 dla klientów indywidualnych i 8-16 dla przedstawicieli firm. Pracownicy obsługi w większości pracują zdalnie. Do minimum zostały ograniczone też działania marketingu bezpośredniego" - podano.

"Zakażeniom koronawirusem aktywnie zapobiega też Energa Operator. Początkowo przed placówkami spółki pojawiły się pojemniki na dokumenty – wszystko po to, aby zminimalizować kontakt Klient – Pracownik. Teraz działalność placówek została całkowicie zawieszona. Ograniczony do minimum został także zakres prac monterów".

Stąd decyzja o zawieszeniu przyłączania mikroinstalacji, parametryzacji liczników związanej ze zmianą grup taryfowych, wymiany zabezpieczeń przedlicznikowych, wynikająca ze wzrostu mocy przyłączeniowej/zamówionej. Na razie nie będzie też sprawdzeń czy badań liczników energii elektrycznej, wymiany legalizacyjnej liczników, montażu plomb, reklamacyjnych odczytów ani demontażu licznika na zlecenie klienta.

Spółka podkreśliła jednak, że na bieżąco analizowane są zgłoszenia uszkodzeń liczników, a także instalacji nowych układów pomiarowych.

Spółka podała dane kontaktowe dotyczące zgłoszeń o awariach, braku napięcia czy zagrożeniach wynikających z pracy sieci elektroenergetycznej. Czynne są całodobowo następujące kanały kontaktu:

Telefon alarmowy 991 lub +48 58 767 43 50,sms o treści AWARIA na numer 3991 formularz zgłoszeniowy https://energa-operator.pl/formularz-zgloszeniowy/awaria)

Pracownicy Energi Operatora zachęcają też do korzystania z formularza: https://energa-operator.pl/formularz-zgloszeniowy/pytania-i-reklamacje lub kontaktu listownego na adresy poszczególnych oddziałów Energi Operatora.

