W. Brytania: Rząd przedstawił projekt specjalnej ustawy do walki z koronawirusem

Źródło: PAP

Brytyjski przedstawił we wtorek projekt nadzwyczajnej ustawy do walki z epidemią koronawirusa, która m.in. przyznaje policji i urzędnikom imigracyjnym prawo do zatrzymywania ludzi i umieszczania ich w izolacji w celu ochrony zdrowia publicznego.