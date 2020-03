Vivid Games: Wzrost pobrań gier wynosi 25% od początku lutego wobec stycznia



Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Vivid Games obserwuje od początku lutego globalny około 25-proc. wzrost pobrań wszystkich produktów w porównaniu do stycznia br., podała spółka.

"Przeprowadzona przez emitenta ocena wskazuje, że pandemia koronawirusa nie wpłynie negatywnie na sprzedaż produktów emitenta. Spółka prowadzi sprzedaż wyłącznie w formie cyfrowej, w związku z czym ewentualne ograniczenia dotyczące przemieszczania się osób i towarów wprowadzane przez władze publiczne różnych krajów pozostaną bez negatywnego wpływu na możliwość uzyskiwania przez emitenta przychodów" - czytamy w komunikacie.

Analiza wskaźników uzyskiwanych przez produkty Vivid Games wykazuje, że istnieje korelacja między pandemią koronawirusa a wynikami spółki.

"Od początku lutego emitent obserwuje globalny około 25% wzrost pobrań wszystkich produktów spółki w porównaniu do stycznia br., przy czym największy wzrost, o około 200% emitent odnotował w Chinach, tj. kraju najbardziej dotkniętym pandemią. W ocenie emitenta, w związku z wprowadzanymi przez władze publiczne różnych krajów ograniczeniami przemieszczania i gromadzenia się osób może nastąpić wzrost nakładów gospodarstw domowych na konsumpcję rozrywki dostępnej cyfrowo, w tym gier mobilnych, co może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe emitenta" - czytamy dalej.

Analiza wpływu pandemii koronawirusa na działalność operacyjną spółki prowadzi do wniosku, że działalność ta pozostaje niezagrożona, podkreślono także w materiale.

"Od 16 marca 2020 w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia pracowników i współpracowników spółki, w przedsiębiorstwie emitenta wprowadzono do odwołania system pracy zdalnej, który obejmuje wszystkich pracowników i współpracowników. Specyfika działalności spółki tj. produkcji i dystrybucji gier wideo na urządzenia mobilne, pozwala na wprowadzenie takiego systemu pracy bez znaczącego wpływu na jej efektywność. Emitent zapewnia ciągłość pracy wszystkich systemów informatycznych, założone przed pandemią koronawirusa terminy realizacji projektów nie są zagrożone" - napisano dalej.

Vivid Games podało też, że ewentualne dalsze ograniczenia wprowadzane przez władze publiczne Polski dotyczące m.in. przemieszczania się osób i towarów, funkcjonowania urzędów państwowych i samorządowych, zgromadzeń i funkcjonowania przedsiębiorstw powinny mieć neutralny wpływ na działalność operacyjną spółki.

"W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na światowych rynkach kapitałowych emitent na chwilę publikacji niniejszego raportu nie jest w stanie ocenić rzeczywistego wpływu pandemii koronawirusa na przebieg i wyniki przedsięwzięć spółki na rynku kapitałowym, w szczególności na trwającą ofertę obligacji serii B" - zaznaczono także w komunikacie.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)