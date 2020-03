Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Strategia grupy kapitałowej Aplisens na lata 2020-2022 zakłada m.in. wzrost EBITDA do około 32 mln zł oraz przychodów ze sprzedaży do około 142,5 mln zł w 2022 roku, przy rocznej dynamice wzrostu przychodów w kolejnych latach wynoszącej: 1%, 8%, 10%, podała spółka. Aplisens zakłada także wzrost wskaźnika rentowności kapitału własnego ROE.



"Strategia grupy kapitałowej Aplisens na lata 2020-2022 zakłada realizację celów finansowych i rynkowych w warunkach ustabilizowania się sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Dla roku 2020 Zarząd uwzględnił możliwy wpływ pandemii na obroty grupy. Podkreślić należy, że głównym zagrożeniem realizacji strategii jest ogólnoświatowe złamanie gospodarcze wynikające z pandemii. W przypadku, gdyby skala kryzysu gospodarczego wywołana pandemią była podobna do kryzysu z lat 2008 i 2009, realizacja niniejszej strategii będzie trudna do wykonania" - czytamy w komunikacie.



Strategia na lata 2020-2022 jest kontynuacją i rozwinięciem strategii na lata 2017-2019, a jej główne przesłanki to:



- dalszy rozwój działalności grupy na poszczególnych rynkach,



- efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego,



- rozszerzenie asortymentu produktów i usług, również poprzez ewentualne akwizycje podmiotów z branży,



- dalsza automatyzacja procesów w celu obniżenia kosztów wytworzenia, podano także.



Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,5 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)