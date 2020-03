W rozmowie z PAP rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej zauważył, że sytuacja finansowa wielu dłużników uległa pogorszeniu w związku ze stanem epidemii. Jak zaznaczył samorząd komorniczy reagując na ostatnie wydarzenia w ramach akcji "Sygnalizuj problem" apeluje do osób regulujących swoje zobowiązania bezpośrednio przy udziale komornika, aby w razie utraty możliwości terminowego spłacania należności kontaktowały się z kancelariami w celu ewentualnego ustalenia nowych zasad płatności.

Pietrzyk zapewnił, że komornicy w pełni rozumieją zaistniałą sytuację i dokładają wszelkich starań, by na bieżąco, indywidualnie analizować każdy taki przypadek. "Jeżeli twoja sytuacja uległa zmianie i ma związek z panującą epidemią, to nie bój się komornika, napisz lub zadzwoń do niego. Tylko rzetelna ocena sytuacji może dać szansę na wsparcie i wspólne znalezienie rozwiązania tych problemów" - oświadczył Pietrzyk zwracając się do dłużników.

Podobnie jak większość grup zawodowych w związku z sytuacją epidemiczna w Polsce, praca komorników uległa ograniczeniom. Komornicy wstrzymują lub znacznie ograniczają czynności egzekucyjne poza kancelarią. Chodzi m.in. licytacje nieruchomości i ruchomości, eksmisje, wydanie nieruchomości i komornicze doręczenia pozwów.

Jak zapewnił samorząd komorniczy, wiele czynności wykonywanych jest jednak na bieżąco, a wyegzekwowane należności przekazywane są wierzycielom. Komornicy ograniczyli przyjmowanie interesantów w swoich kancelariach. Wiele kancelarii informuje o możliwość załatwienia szeregu spraw przez internet lub telefonicznie. Komornicy planują też zwiększyć zakres działalności infolinii Krajowej Rady Komorniczej.

W czwartek w związku z ogłoszeniem rządowego pakietu antykryzysowego prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Łyszczek skierował do premiera i ministra finansów pismo z prośbą o uwzględnienie w rozwiązaniach "tarczy antykryzysowej" regulacji dotyczących komorników sądowych i zatrudnionych przez nich pracowników.

Łyszczek wskazał, że od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego dają się zauważyć drastyczne - jego zdaniem - "skutki dla całego systemu egzekucji sądowej w Polsce, a w konsekwencji zagrożenie realizacji zaspokojenia roszczeń wierzycieli, z których sporą część stanowią wierzyciele alimentacyjni".

W poniedziałek Krajowa Rada Komornicza udostępniła stronę internetową, na której można znaleźć odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane komornikom w związku epidemią koronawirusa w Polsce. Pod adresem www.lepiejtowiedzec.pl zainteresowani mogą dowiedzieć się m.in. w jaki sposób mogą uzyskać pomoc w rozwiązaniu trudności spowodowanych sytuacją epidemiczną.