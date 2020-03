Obecne ceny są o ponad 40 centów niższe niż w drugiej połowie marca 2019 roku.

W kilkunastu stanach za galon regularnej benzyny zapłacimy średnio mniej niż 2 USD - informuje Amerykańskie Stowarzyszenie Automobilowe (AAA). W Kentucky na jednej ze stacji – jak podaje Fox News – paliwo można było kupić nawet za 99 centów za galon, (czyli za ok. złotówkę i jedenaście groszy za litr).

Spadek cen związany jest głównie ze sporami między Arabią Saudyjską i Rosją i zmniejszonym popytem spowodowanym zbliżającą się recesją.

Nakaz pozostania w domach dotyczy obecnie ok. jednej trzeciej Amerykanów. Władze USA wzywają do ograniczenia podróży do niezbędnego minimum. Ulice amerykańskich miast są opustoszałe.

Eksperci przewidują, że do kwietnia i maja cena benzyny może w USA spaść jeszcze o kilkadziesiąt centów, nawet do poziomu 1,25 USD za galon.(PAP)