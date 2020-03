Gaz-System ma dwie umowy dot. interkonektora gazowego Polska-Litwa



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Gaz-System zawarł dwie umowy dotyczące północnego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa (GIPL), podała spółka. Pierwsza dotyczy nadzoru inwestorskiego na tym fragmencie inwestycji. Drugą z umów spółka podpisała z wykonawcą robót budowlanych na jednej z części odcinka północnego.

"Celem tej inwestycji jest połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy, a w przyszłości integracja rynków gazu krajów bałtyckich. Gazociąg umożliwi także gazyfikację północno-wschodnich regionów Polski do tej pory praktycznie pozbawionych dostępu do gazu ziemnego" - powiedział wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko, cytowany w komunikacie.

Umowę na roboty budowlane na fragmencie Kuków-granica RP (ok. 47 km) Gaz-System podpisał z międzynarodowym konsorcjum, którego liderem jest polska firma JT. Nadzór inwestorski nad całością odcinka północnego objęła firma MGGP, podano również.

Odcinek północny GIPL o długości ok. 185 km i średnicy 700 mm będzie zlokalizowany na terenie 2 województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przebiegnie przez 5 powiatów oraz 16 gmin. W ramach jego budowy powstanie także kilka naziemnych obiektów towarzyszących, które są niezbędne dla prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Są to tzw. zespoły zaporowo-upustowe (ZZU) rozmieszczone na trasie gazociągu w odległości średnio co 20-30 km wraz z drogami dojazdowymi i przyłączami do sieci elektroenergetycznej, wynika z komunikatu.

"Północna część gazociągu Polska-Litwa składa się z trzech odcinków realizacyjnych:

1) odcinek (ok. 61 km) w powiecie kolneńskim i grajewskim w województwie podlaskim;

2) odcinek (ok. 77 km) - powiaty grajewski i suwalski (województwo podlaskie oraz ełcki (województwo warmińsko-mazurskie);

3) odcinek (ok. 47 km) w powiatach suwalskim i sejneńskim (województwo podlaskie)"- czytamy dalej.

Na odcinku południowym GIPL prowadzone są prace przygotowawcze i równolegle postepowania przetargowe na wybór wykonawców prac budowlano-montażowych, zaznaczono.

Łączne dofinansowanie unijne dla GIPL wynosi 266,4 mln euro (dla obu inwestorów projektu - Gaz-Systemu oraz litewskiego operatora systemu przesyłowego Amber Grid), a jego źródłem jest instrument UE "Łącząc Europę", podsumowano.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)