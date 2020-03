Kosiniak-Kamysz powiedział na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie, że dla niego najważniejszą sprawą jest szybkie przyjęcie rozwiązań dla pracowników i pracodawców. Podkreślił, że trzeba wprowadzić rozwiązania gwarantujące pomoc wszystkim, którzy ucierpieli w wyniku kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa.

Podkreślił, że jego ugrupowanie ma przygotowany cały blok rozwiązań, które - jak mówił - "są gotowe do wprowadzenia jako poprawki" do rządowego projektu pakietu antykryzysowego, którym Sejm ma zająć się w piątek.

"Wnioskujemy o zapisanie przepisów dobrowolnego ZUS-u w podstawowej ustawie. Nie tylko mikroprzedsiębiorstwa powinny być zwolnione z ZUS-u, ale wszystkie firmy, które ucierpiały w wyniku kryzysu spowodowanego przez koronawirusa" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Drugą kwestia to - jak mówił - jak najszybsze uruchomienie linii kredytowych dla przedsiębiorców. "Linie kredytowe nieoprocentowane, bez oprocentowania. Kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego z gwarancjami Narodowego Banku Polskiego również w bankach komercyjnych" - mówił lider PSL.

Ponadto według propozycji ludowców, pracownikom powinna być wypłacana pensja minimalna niezależnie od formy zatrudnienia. "Powinna być wypłacana natychmiast, bo zaraz będziemy mieli do czynienia z grupowymi zwolnieniami" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Szef PSL powiedział też, iż liczy na to, że natychmiast po posiedzeniu rządu będzie mógł pracować zespół, który roboczo zajmie się projektem pakietu antykryzysowego. "My jesteśmy gotowi do współpracy, ale stawiamy określone warunki, żeby ta ustawa miała sens. Bez przyjęcia naszych warunków, ta ustawa nie pomoże wielu firmom" - podkreślił szef ludowców.

Projekt tzw. tarczy antykryzysowej - którym w piątek ma zająć się Sejm - przewiduje mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł, rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm (podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.) oraz wsparcie w leasingu dla firm z problemami (Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych). W pierwotnym projekcie znalazła się także możliwość odroczenia płatności składek na ZUS o trzy miesiące (późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty).

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że w projekcie mają znaleźć się jednak rozwiązania, zgodnie z którymi zwolnieni z płacenia przez 3 miesiące składek na ZUS będą samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego br. Składek tych nie będzie trzeba zwrócić w przyszłości. Ponadto w pakiecie ma znaleźć się gwarancja, że państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia firmom, które utrzymają miejsca pracy.

Tzw. "tarcza antykryzysowa" opiera się na pięciu filarach. Tworzą je: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarki Kredytowej. Konkretne rozwiązania z "tarczy antykryzysowej" zaprezentował premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami swojego rządu w środę. Pakiet jest odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirus.

We wtorek odbyły się posiedzenia Prezydium Sejmu oraz Konwent Seniorów, podczas których marszałek Sejmu Elżbieta Witek przedstawiła propozycje zmian w regulaminie i wprowadzenia tam nowych rozwiązań dotyczących organizacji posiedzeń Sejmu w czasie epidemii i stanów nadzwyczajnych. Projektowane nowe reguły miałyby dotyczyć już piątkowego posiedzenia.

Witek poinformowała, że prezydium Sejmu przyjęło projekt uchwały o zmianie regulaminu Izby. Zgodnie z propozycjami, które marszałek Sejmu przedstawiła, na sali plenarnej ma być ograniczona liczba posłów - przedstawiciele każdego klubu, a pozostali posłowie mają mieć możliwość udziału w posiedzeniu Sejmu zdalnie. (PAP)

autor: Edyta Roś