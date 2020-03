"W projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znalazły się odpowiednie zmiany w ustawach oraz delegacje dla ministra właściwego do spraw instytucji finansowych oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, pozwalające na wydłużenie terminów m.in. sporządzania, zatwierdzania i publikacji sprawozdań" - czytamy w komunikacie.



Obecnie ustawa jest przedmiotem prac parlamentu.



W odniesieniu do spółek publicznych proponuje się:



"W celu ułatwienia wywiązywania się z obowiązków regulacyjnych, przygotowano zmiany pozwalające na przesunięcie o 2 miesiące terminu:



* sporządzania i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r.;



* publikowania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.;



* przekazywania raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych emitentów za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. (w tym przypadku przesunięcie terminu o 60 dni);



* przeprowadzania zwyczajnego walnego zgromadzenia;



* zatwierdzania polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej" - czytamy dalej.



W ocenie UKNF, proponowane rozwiązania zmniejszą obciążenia regulacyjne podmiotów nadzorowanych, a tym samym pozwolą im na adekwatną reakcję na stojące przed nimi wyzwania oraz na wsparcie w organizacji finansowania gospodarki, podano także.