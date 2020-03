W nocy z piątku na sobotę Sejm uchwalił trzy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej, które mają wesprzeć służbę zdrowia w zwalczaniu epidemii koronawirusa, a także zniwelować negatywne skutki tej epidemii dla polskiej gospodarki.

Wśród przyjętych poprawek do jednej z ustaw znalazła się zaproponowana przez PiS zmiana Kodeksu wyborczego, umożliwiająca głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim. Poprawka ta wywołała protest ugrupowań opozycyjnych, które chcą doprowadzić do wycofania tego rozwiązania w Senacie.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki był w "Faktach po Faktach" w TVN24 pytany o sposób postępowania w Senacie z tzw. paktem antykryzysowym.

"Rozmawiałem z panem prezydentem (Andrzejem) Dudą, zapraszam do rozmowy premiera (Mateusza) Morawieckiego, natomiast chcemy znaleźć legalny i zgodny z prawem sposób, aby punkty dotyczące ordynacji wyborczej i tego nieracjonalnego parcia do wyborów 10 maja odrzucić, natomiast całą tarczę jak najszybciej uchwalić, żeby Polacy mogli z niej skorzystać," - powiedział Grodzki.

Nie wyjaśnił jednak, na czym to rozwiązanie miałoby polegać.

"Rozmawiałem z panem prezydentem Dudą i obiecałem mu, że Senat zrobi wszystko, aby elementy zdrowotne, gospodarcze, społeczne, samorządowe trafiły na jego biurko jeszcze w marcu, natomiast powiedziałem mu wyraźnie, że uważamy stanowczo, iż nie powinniśmy się zajmować w obecnej chwili żadnymi aspektami ani kampanii wyborczej, ani samych wyborów, bo istnieje mnóstwo przesłanek medycznych, organizacyjnych, zdrowotnych do tego, aby te wybory przełożyć," - mówił marszałek.

Senat może przyjąć ustawę bez poprawek - i wtedy trafia ono prosto do prezydenta. Może też przyjąć do niej poprawki - i wówczas wraca do Sejmu.

Na tzw. tarczę antykryzysową składają się trzy ustawy. To nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (czyli tzw. specustawa, właśnie do niej wprowadzono poprawki zmieniające Kodeks wyborczy), ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Możliwe jest, że Senat przyjmie bez poprawek dwie ostatnie ustawy paktu, natomiast zgłosi poprawki do trzeciej, zawierającej zmiany w Kodeksie wyborczym, odsyłając ją tym samym do Sejmu.

>>> Czytaj również: Sejm zmienił Kodeks wyborczy. Możliwe głosowanie korespondencyjne