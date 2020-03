Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wystąpi formalnie do Gazpromu o zwrot nadpłaconej kwoty za gaz ziemny w związku z wyrokiem Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie i liczy na to, że środki wpłyną do spółki "jak najszybciej", poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Wyrok nie wpłynie jednak na ceny dla odbiorców końcowych.



"Będziemy starali się, żeby te środki wpłynęły do nas jak najszybciej" - powiedział Kwieciński podczas briefingu.



Zaznaczył, że wyrok dotyczy formuły wyznaczania ceny w kontrakcie, nie reguluje jednak innych spraw proceduralnych, więc spółka będzie teraz formalnie się domagać od Gazpromu zwrotu nadpłaconej kwoty.



"Możemy powiedzieć, że cena była bardzo niekorzystnie kształtowana dla nas. W tej chwili [w wyniku wyroku Trybunału] jest ona znacząco powiązana z ceną gazu i z ceną gazu na rynku europejskim, tym samym jest znacznie bardziej zbliżona do ceny, po jakiej sprzedajemy gaz klientom" - wskazał także prezes.



Podkreślił, że ceny płacone przez klientów spółki były kształtowane w odniesieniu do cen rynkowych gazu, stąd wyrok nie wpływa bezpośrednio na ich wysokość.



"Postanowienie Trybunału oznacza, że będziemy mieli więcej pieniędzy na inwestycje i nasza sytuacja finansowa będzie znacznie lepsza" - dodał Kwieciński.



Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał dziś wyrok końcowy w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export, dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom do Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tzw. kontraktu jamalskiego z 1996 roku. Według oceny spółki, wsteczne rozliczenie wynikające z wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego wskazuje na występowanie różnicy do zwrotu przez Gazprom na rzecz PGNiG w kwocie około 1,5 mld USD.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)