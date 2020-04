PGZ przekazała ok. 1 mln zł na walkę z epidemią oraz maski, gogle i kombinezony



Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Spółki z Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) przekazały kilkaset tysięcy masek, gogli, kombinezonów i artykułów pierwszej potrzeby na walkę z epidemią koronawirusa, podała PGZ. Z kolei przekazywane środki finansowe przeznaczane są na zakup respiratorów i niezbędnych do funkcjonowania szpitali zakaźnych rzeczy. Do tej pory wartość udzielonego wsparcia wyniosła ok. 1 mln zł.

"Spółki z Grupy PGZ robią wszystko, żeby w jak największym stopniu odpowiedzieć na potrzeby ludzi, którzy od kilku tygodni nieustannie niosą pomoc chorym. Im lepiej zabezpieczeni będą przed zagrożeniem ratownicy, lekarze, pielęgniarki, tym dłużej będą mogli pomagać najbardziej narażonym. Dlatego przekazujemy konkretne rzeczy, na konkretne cele: respiratory, odzież ochronną, maski, gogle, płyny dezynfekujące czy rękawice. W Grupie PGZ pracują także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy po pracy angażują się we wsparcie lokalnych społeczności. Ograniczenie rozwoju epidemii jest w interesie nas wszystkich, dlatego doceniamy każdą inicjatywę, która zbliża nas do tego celu" - powiedział prezes PGZ Andrzej Kensbok, cytowany w komunikacie.

Spośród inicjatyw realizowanych przez spółki z GK PGZ wskazać można między innymi Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol, które od kilku tygodni koncentruje się na produkcji masek, półmasek, pochłaniaczy i filtropochłaniaczy oraz gogli ochronnych i kombinezonów na potrzeby służb medycznych i mundurowych. Huta Stalowa Wola przekazała natomiast 500 tys. zł na wsparcie regionalnych szpitali w Nisku, Łańcucie, Stalowej Woli, Mielcu i Przemyślu. Z kolei Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 zakupiły i podarowały szpitalowi w Zgierzu cztery respiratory. Działania na swoim terenie prowadzą także Zakłady Metalowe "Dezamet", Rosomak, Nitro-Chem, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, Zurad, PCO, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 oraz Wojskowe Zakłady Łączności nr 2, podsumowano.

Polska Grupa Zbrojeniowa to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii).

(ISBnews)