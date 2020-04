Art Games Studio planuje wydanie min. 3 gier na Nintendo Switch w II: III kw. br.



Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Art Games Studio rozpoczyna wydawanie własnych gier dedykowanych Nintendo Switch. Rozszerzenie strategii o takie działanie w ocenie zarządu zwiększy rozpoznawalność spółki, a w dłuższej perspektywie wzmocni jej pozycję konkurencyjną i przełoży się na osiągane wyniki finansowe, podała spółka. Art Games Studio na początku działalności w segmencie konsolowym planuje wydać pod swoim szyldem co najmniej trzy gry przeznaczone na Switch'a, a efekt tych prac zaprezentuje na przełomie II i III kw. 2020.

"Zaczynamy realizować strategię, która zakłada samodzielne wydawanie kilku tytułów rocznie, dedykowanych m.in. japońskiej konsoli. Daty premier poszczególnych tytułów będą uzależnione od certyfikacji Nintendo. Mamy nadzieję, że odbędą się one na przełomie II i III kwartału br., ale o tym będziemy informować w bieżących komunikatach ESPI, a także na naszej stronie korporacyjnej. Do tej pory środki z portowania naszych gier na konsole były dzielone pomiędzy producenta i wydawcę. Wierzymy, że nowa koncepcja pozytywnie przełoży się na przyszłe wyniki finansowe spółki" - powiedział prezes Jakub Bąk, cytowany w komunikacie.

W grudniu 2019 roku studio poinformowało o kolejnych krokach w realizacji swojej strategii. Wówczas do portfolio spółki dołączono pięć gier w wersji na PC. Dwie z nich, "When I Was Young" i "Climbros", już trafiły do sprzedaży, a premiery pozostałych - "Alchemist Simulator", "ToolBoy" oraz "You Never Listen" - planowane są jeszcze w tym roku, przypomniano.

"Teraz idziemy o krok dalej i poszerzamy grono odbiorców naszych gier o fanów Nintendo Switch. Zakładamy, że pierwsze rezultaty naszych prac będziemy mogli zaprezentować w ciągu kilku miesięcy. Na początek będą to trzy tytuły" - dodał Bąk.

W marcu do sprzedaży trafiła pierwsza autorska gra studia przeznaczona na konsolę Nintendo Switch - "Pooplers". Jej wydawcą jest Ultimate Games. Kilka dni wcześniej tytuł ten ukazał się również w wersji na komputery stacjonarne. Art Games Studio zaznacza jednocześnie, że gry znajdujące się w pierwotnym planie premier na Nintendo Switch wydane zostaną we współpracy z Ultimate Games. Firma nie wyklucza również współpracy z partnerem w zakresie wydawania gier na Switcha w przypadku zidentyfikowania obustronnych korzyści płynących z takiego rozwiązania.

W nadchodzących miesiącach zarząd Art Games Studio stawia na komercjalizację projektów tworzonych na przestrzeni minionego roku oraz rozwijanie produkcji własnych tytułów, budowanie wewnętrznego działu wydawniczego oraz poszerzanie portfolio o nowe projekty.

Art Games Studio, założone w 2017 r., specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. W swoim portfolio posiada takie gry, jak: "Earthworms", "Escape Doodland", "Bad Dream: Fever", "Unlucky 7", "When I Was Young" (early access), "Climbros" czy "Pooplers". Spółka zadebiutowała na NewConnect w maju 2019 r.

(ISBnews)