"Każdy Polak w obliczu globalnej recesji spowodowanej epidemią koronawirusa, może na co dzień wspierać rodzimą gospodarkę. Przy zakupie produktu lub usługi wytworzonych w Polsce przez firmę z polskim kapitałem, aż 79 groszy z każdego wydanego 1 złotego pozostaje w Polsce, a gdy kupujemy produkt importowany od zagranicznych firm to - tylko 25 groszy. Zmiana zachowań konsumenckich o 10 proc. w kierunku polskich produktów i usług sprawiłaby, że w polskiej gospodarce pozostawałoby rocznie dodatkowe około 66 mld zł , co stanowi ponad 30 proc. wartości obecnej Tarczy Antykryzysowej realizowanej przez rząd - zaznacza Artur Niewrzędowski, z inicjatywy #Wybieram590.

Niewrzędowski podkreślił, że od indywidualnej decyzji każdego konsumenta zależy, ile w Polsce jest pieniędzy, które wspierają funkcjonowanie m.in. służby zdrowia, czy edukacji.

Dzięki środkom pochodzącym z podatków od kupowanych produktów i usług państwo ma możliwości wspierania potrzebujących i zapewniania nam stabilnej przyszłości. Budżet zyskuje najwięcej, gdy kupujemy produkty i usługi rodzime.

"Nie ma wątpliwości, że stoimy przed największymi wyzwaniami od czasów zmian ustrojowych. Wówczas wygraliśmy dzięki Solidarności i dzisiaj planując przyszłość także powinniśmy postawić na patriotyzm oraz wzajemną solidarność. Po medycznym pokonaniu Covid-19, nadejdzie czas odbudowy społecznej i ekonomicznej (...) każdy z nas ma wpływ na to, jak szybko, jako społeczeństwo odzyskamy stabilizację i będziemy rozwijać się" – przekonuje Niewrzędowski.

Wybierając produkty, których kod kreskowy zaczyna się od cyfr 590, możemy w większości przypadków być pewni, że są to towary wyprodukowane w Polsce lub związane z naszym rynkiem. Chcąc mieć pełną gwarancję polskiego pochodzenia towaru, warto dodatkowo sprawdzić dane firmy i miejsce jego produkcji. Tylko wtedy zyskamy pewność, że jest to w pełni krajowy produkt, a wydane na jego zakup środki zwiększają potencjał inwestycyjny firm i sektora publicznego na finansowanie rozwoju gospodarczego.

Z analizy firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton wynika, że zostaje w Polsce z każdego 1 zł wydanego na produkt i usługi od: polskiej firmy produkującej w Polsce – 79 gr; zagranicznej firmy produkującej w Polsce – 62 gr; polskiej firmy produkującej za granicą – 56 gr, zagranicznej firmy produkującej za granicą – 25 gr.

Jak zauważa Niewrzędowski, tempo rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa zachwiało globalnymi relacjami firm. Ograniczenia w przemieszaniu się i w transporcie nierzadko doprowadziły do zerwania łańcuchów dostaw, toteż wielu kooperantów nie jest wstanie dalej funkcjonować, gdyż ich partnerzy są na drugim końcu świata. Lepiej natomiast sobie radzą firmy, które kooperują i współpracują z lokalnymi, bliskimi miejsca ich działalności, dostawcami są w stanie szybciej i efektywniej zareagować na zmieniające się okoliczności.

#Wybieram590 - to niezależna, ogólnopolska inicjatywa mająca na celu promowanie zachowań konsumenckich i biznesowych poprzez edukację i integrację działań wokół idei patriotyzmu gospodarczego i wyrabianie nawyku identyfikacji źródła pochodzenia kooperanta, surowców, usługi i produktów. Więcej informacji: www.wybieram590.pl (PAP)